Am Samstag und Sonntag marschieren die Schützen zum Schützenfest auf dem Schulting in Talge. Foto: Miriam Heidemann up-down up-down Schützenfest 2023 Bekommt der Schützenbund Talge-Langen seine erste Königin? Von Miriam Heidemann | 05.06.2023, 06:58 Uhr

Der Schützenbund Talge-Langen feiert am Samstag, 10. Juni 2023, und Sonntag, 11. Juni 2023, sein Schützenfest auf dem Schützenplatz in Talge. So sieht das Festprogramm für das Wochenende aus.