Beim Karneval 2020 gemeinsam auf der Bühne: Willy Schulze (links) und Dennis Lindemann. Archivfoto: Hans Schmutte Neustart nach der Corona-Pause Beim Karneval 2023 in Rieste ist fast alles anders als früher Von Ilona Ebenthal | 14.02.2023, 13:50 Uhr

Alles neu beim Karneval 2023 in Rieste: Nach zwei Jahren Corona-Pause wird auch in der Alfseegemeinde die närrische Jahreszeit wieder zelebriert, nur ganz anders als man es in Rieste seit mehr als 30 Jahren kennt.