Vom Bau bis zur Hauswirtschaft BBS Bersenbrück verabschiedet langjährige Lehrer in den Ruhestand Von noz.de | 08.08.2023, 13:12 Uhr Sie wurden in der Ruhestand verabschiedet: Die BBS-Lehrer Christoph Markus (von links), Gerold Weete und Sven Rondorf. Foto: BBS Bersenbrück

Wenn in der nächsten Woche wieder die Schule losgeht, werden fünf prägende Lehrer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Bersenbrück nicht mehr dabei sein. Sie wurden in den Ruhestand verabschiedet.