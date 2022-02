Bis das neue Zentrum fertig ist, nutzt die Berufsschule in Bersenbrück provisorisch die alte Hausmeisterwohnung als Lehrwerkstatt für IT und Robotik. FOTO: Christian Sperber Thomas Kohne: Nicht nur für Berufsschüler BBS Bersenbrück bekommt Zentrum für IT und Robotik Von Martin Schmitz | 26.02.2022, 16:39 Uhr

Für 850.000 Euro will der Landkreis Osnabrück an der BBS Bersenbrück ein Zentrum schaffen für Informationstechnologie und Robotik. Es soll genutzt werden für alle Berufe, in denen die Digitalisierung eine Rolle spielt. Außerdem soll es Jugendliche für Technik begeistern.