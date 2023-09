Betroffen ist nach ersten Informationen der Polizei die Filiale der VR-Bank eG Osnabrücker Nordland. Der Alarm wurde gegen 2.18 Uhr ausgelöst. Zugleich hätten Anwohner die Polizei alarmiert, weil sie einen Knall gehört hatten.

Täter flüchteten

Zwei Pkw wurden beobachtet, die sich auf der Hauptstraße Richtung Eggermühlen entfernten. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, die aber ergebnislos blieb.

Der Tatort ist abgesperrt. Foto: NWM-TV

Menschen kamen bei der Sprengung nicht zu Schaden, das Filialgebäude an der Kettenkamper Hauptstraße ist unbewohnt. Es sei aber so stark beschädigt gewesen, dass es zunächst nicht betreten werden konnte. Weil Rauch aufstieg, war die Kettenkamper Feuerwehr im Einsatz. Sie konnte aber schnell klären, dass kein Feuer ausgebrochen war.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine sechsstellige Summe. Christian Wellbrock bezweifelt, dass die Beute für die Täter von Nutzen sei. Die Bank hatte in den letzten Monaten in Sicherheitstechnik investiert, eine Sperrrollo installieren lassen und eine Einfärbetechnik, die die Geldmenge im Automaten bei gewaltsamer Öffnung mit Farbe besprüht. Die Färbetechnik habe ausgelöst, so der Vorstandsassistent der VR-Bank.

