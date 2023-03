Eignen sich die Dachflächen des Rathauses in Rieste für Photovoltaik-Anlagen? Die Verwaltung soll das prüfen lassen. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Rat beauftragt Prüfung Bald Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Dächern der Gemeinde Rieste? Von Anika Becker | 23.03.2023, 13:48 Uhr

Die Gemeinde Rieste will prüfen lassen, welche Dachflächen der Gebäude in Gemeindebesitz sich für Photovoltaik-Anlagen eignen. Den entsprechenden Auftrag hat der Rat nach einstimmigem Beschluss in seiner jüngsten Sitzung an die Verwaltung erteilt. Was außerdem noch wichtig war im Rat Rieste.