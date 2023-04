John Neinert (links) ist einer von wenigen Auszubildenden im Unternehmen von Heiko Scheffczyk. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Azubi-Messe am 25. und 26. April Transportunternehmen aus Alfhausen reagiert auf Nachwuchsmangel Von Isabel Athmer | 21.04.2023, 16:46 Uhr

In Deutschland bleiben jährlich knapp 40 Prozent aller Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Transport- und Logistikbranche trifft es besonders hart. Um dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken, setzt Heiko Scheffczyk unter anderem auf die Azubi-Messe, die am 25. und 26. April 2023 in Alfhausen stattfindet.