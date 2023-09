Anfang der 1980er Jahre hat die Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück ihre Autoschau eingeführt, damals eine aufsehenerregende Neuheit. Nun hat sie das bewährte Format gründlich aufgefrischt. Der Neukonzeption trägt auch ein neuer Name Rechnung, die Schau nennt sich jetzt „Auto+mobil“.

Das Auto bleibt Markenkern

Markenkern bleibt aber das klassische Automobil, teilt die Fördergemeinschaft in einer Presseerklärung mit: Regionale Anbieter stellen die neuen Modelle von 15 Automarken vor, Verbrenner ebenso wie Elektroautos. Nutzfahrzeuge und Caravans stehen auch auf dem Programm.

Zugleich soll die Schau „den kompletten Fahrradmarkt mit 15 verschiedenen Marken abbilden“ heißt es in der Mitteilung. Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder seien zu sehen.

Am Sonntag lockt der Hollandmarkt. Symbolfoto: Susanne Pohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit dem E-Bike sei die Verkehrswende zur Elektromobilität schon längst in Fahrt, vermutete vor einigen Wochen das Magazin „Der Spiegel“. Die Politik habe das so noch gar nicht wahrgenommen.

Die Fördergemeinschaft schon. „Die Zweiräder bilden eine moderne Alternative zum Auto, „heißt es in der Pressemitteilung. Sie seien „essenzieller Bestandteil des neuen Konzepts der Auto+mobil. Die zeitgemäße Mobilitätsmesse informiert über den gesamten Komplex der Mobilität aus verschiedenen Blickwinkeln.“

Zum Konzept gehört auch ein origineller Fahrradflohmarkt in Zusammenarbeit mit der KLJB Bersenbrück. Fahrtüchtige Räder können bei ihr abgegeben werden.

Kunst und Kultur auf dem Marktplatz

Der Verkäufer gibt seine Preisvorstellung an, die Landjugend bietet das Fahrrad gegen eine Gebühr während der beide Autoschau-Tage auf dem Flohmarkt an, der in der Ecke beim Eiscafé am Markt zu finden ist.

Bereits am Freitag vor der Schau nehmen Mitglieder vor der Marktschule von 17 Uhr bis 18.30 Uhr Räder an. Am Samstagvormittag können Räder abgegeben werden, dann aber er direkt auf dem mit Flohmarkt abgeliefert werden, zur Not auch später noch.

Auf dem Marktplatz sorgt der neue Verein TonArt für Livemusik auf der Bühne der Fördergemeinschaft und für kulinarische Genüsse mitsamt Burger-Foodtruck und Weinstand. Kunst und Kultur auf dem Marktplatz, nennt der Verein sein Format.

Auf der neuen Bühne spielen der Ire Owen Casey und die Bands Times Like These und Voices of Earl Grey. Am Samstag, 16. September 2023, heißt es „Ende offen“, Sonntag soll es Musik geben bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Zweimal Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet

Am Sonntag, 17. September soll es auch wieder einen Hollandmarkt geben. An die 40 Stände mit niederländischen Waren und Imbissstände mit typischen Spezialitäten breiten sich dann ab 10 Uhr auf der Bramscher Straße ab dem Marktplatz aus.

Wer Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11.30 Uhr Bersenbrück ansteuert, sollte auch Zeit einplanen für einen Besuch im Gewerbegebiet Ahausen. Nicht weit vom Kreuz der Bundesstraßen 68 und 214 entfernt laden Hülsmann Haushaltstechnik und der zentrale Bauhof der Samtgemeinde Bersenbrück zum Tag der offenen Tür ein in ihre neuen Gebäude.

Sie laden ein zum Tag der offenen Tür: Bauhofleiter Henrik Lohbeck, Bauunternehmer Rhomas Hülsmann und Hubert Wernke von Hülsmann Haushaltstechnik (von links). Foto: Samtgemeinde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch dort gibt es Programm, unter anderem eine Kinderhüpfburg und Imbiss. Geöffnet ist am Samstag, 16. September 2023 von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. September von 11 bis 18 Uhr.

Mehrere Firmen und Institutionen beteiligen sich. Bei Hülsmann Haushaltstechnik sollen neue Heizungstechniken im Vordergrund stehen, auf dem Bauhof Arbeitsgeräte und Fahrzeuge, die man mieten kann.