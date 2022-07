Auslaufendes Benzin aus einem Auto hat der Feuerwehr Ankum am Samstagvormittag einen Einsatz auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bersenbrücker Straße beschert. FOTO: Patrick Siebrecht up-down up-down Feuerwehreinsatz am Samstag Auto verliert Benzin: Brandgefahr an Tankstelle in Ankum Von Patrick Siebrecht | 23.07.2022, 17:02 Uhr

An einer Tankstelle in Ankum hat ein Auto am Samstagvormittag Kraftstoff verloren. Wegen Brandgefahr wurde die Feuerwehr gerufen, der Tankbetrieb musste kurzzeitig eingestellt werden.