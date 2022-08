Drei Autos sind am Sonntagabend in Rieste zusammengestoßen. FOTO: NWM-TV up-down up-down Drei Fahrzeuge beteiligt Auto klemmt nach schwerem Unfall in Rieste im Brückengeländer Von Christopher Bredow | 07.08.2022, 19:13 Uhr | Update vor 32 Min.

In Rieste hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Autos beteiligt waren.