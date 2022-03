Symbolbild Blaulicht Streifenwagen Polizeiwagen / Dorfen /24.02.2022 *** Symbol picture blue light patrol car police car FOTO: www.imago-images.de Fahrer unverletzt Auto in Rieste ausgebrannt Von Svana Kühn | 10.03.2022, 22:34 Uhr

Am Donnerstagabend ist auf dem Hastruper Damm in Rieste ein Auto in Brand geraten. Personen seien laut Polizei nicht zu Schaden gekommen.