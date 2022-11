Fahrer leicht verletzt Auto hängt nach Unfall in Ankum mit Hinterteil schräg in der Luft Von Martin Schmitz | 24.11.2022, 12:18 Uhr

In Ankum landete am Donnerstag ein Auto so unglücklich im Graben, dass es schräg in der Luft hängenblieb. Der Fahrer wurde leicht verletzt.