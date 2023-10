Ursache ungeklärt Auto gerät auf Bersenbrücker Firmengelände in Brand Von Nina Strakeljahn | 08.10.2023, 11:56 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache hat in Bersenbrück ein Auto gebrannt. Foto: NWM-TV up-down up-down

Ein Auto ist am Sonntagmorgen auf einem Betriebsgelände in Bersenbrück in Brand geraten. Der Besitzer konnte offenbar Schlimmeres verhindern.