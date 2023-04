Sieben Lebensbilder im Fokus Museum im Kloster Bersenbrück zeigt Ausstellung zum Dreißigjährigen Krieg Von Miriam Heidemann | 23.04.2023, 18:30 Uhr

Es ist 375 Jahre her, dass in Osnabrück und Münster der Westfälische Frieden geschlossen wurde. Zum Jubiläum zeigt das Museum im Kloster Bersenbrück „Lebensbilder aus der Zeit vom Dreißigjährigen Krieg und Westfälischen Frieden“. Am vergangenen Freitag wurde die Ausstellung eröffnet.