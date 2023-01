Katharina Pfaff, Bernard Wolinski (beide Museum im Kloster), Ludmilla Schneider, Franz Buitmann (Kreisheimatbund Bersenbrück) und Lena Kreifelts-Dieckmeyer (von links) präsentieren die eindringlichen Portraits des ukrainischen Fotografen Andriy Oleksienko. Foto: Landkreis Osnabrück/Uwe Lewandowski up-down up-down „Roofless“ im Museum im Kloster Neue Fotoausstellung in Bersenbrück zeigt Kriegsschicksale in der Ukraine Von noz.de | 11.01.2023, 15:47 Uhr

Das Museum im Kloster in Bersenbrück startet mit einer neuen Fotoausstellung in das Jahr 2023: „Roofless – Der Preis der Freiheit“ ist ab sofort im Blauen Salon zu sehen. Sie zeigt eindringliche Portraits von Menschen in den Kriegsgebieten der Ukraine, die in den Trümmern ihrer eigenen Häuser stehen.