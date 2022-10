Endlich wieder Oktoberfest in Ankum. Das war die einhellige Meinung im Festzelt. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Brezeln, Bier und Blasmusik Ausgelassene Stimmung auf der Wiesn am Marktplatz beim Oktoberfest in Ankum Von Isabel Athmer | 24.10.2022, 15:25 Uhr

Arm in Arm, laut singend, die Krüge in die Höhe gereckt: Die Stimmung beim Ankumer Oktoberfest am Wochenende hätte nach drei Jahren coronabedingter Pause nicht besser sein können.