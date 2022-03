Ein positives Jahresergebnis peilt die Gemeinde Rieste an. Noch aber scheint zumindest ungewiss, ob die Kalkulation für den Ausbau der Kita Lindenallee zu halten ist. FOTO: Marcus Alwes Haushalt 2022 verabschiedet Ausbau der Kita Lindenallee ist zentrale Investition in Rieste Von Marcus Alwes | 29.03.2022, 16:56 Uhr

Rund 1,6 Millionen Euro sollen in Rieste noch 2022 in den Ausbau der der Kindertagesstätte an der Lindenallee gesteckt werden. Aber reicht das?