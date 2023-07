In Gehrde führte ein Auffahrunfall zu Verkehrsbehinderungen auf der B 214. Symbolfoto: dpa up-down up-down Beide Fahrer leicht verletzt Auffahrunfall vor Baustellenampel auf B214 in Gehrde Von Martin Schmitz | 21.07.2023, 12:30 Uhr

Vor der Baustellenampel an der Bundesstraße 214 in Gehrde gab es am Donnerstagabend einen Auffahrunfall mit zwei Verletzten. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.