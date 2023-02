Am Mittwochmorgen kam es in Bersenbrück zur Kollision eines Pkw mit einem Radfahrer. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Unfall in Bersenbrück Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt Von Janina Schweer | 15.02.2023, 06:58 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der B214 in Bersenbrück zu einem Unfall gekommen. Involviert waren ein Pkw- und ein Radfahrer. Letzterer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.