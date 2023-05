183 Menschen weniger waren im Mai im Osnabrücker Nordkreis arbeitslos. Das meldet die Agentur für Arbeit in Osnabrück. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Zahlen für Mai 2023 Arbeitslosigkeit im Osnabrücker Nordkreis bleibt konstant Von noz.de | 31.05.2023, 12:59 Uhr

Keine Bewegung am Arbeitsmarkt im nördlichen Landkreis Osnabrück: Im Mai 2023 waren in der Stadt Bramsche sowie in den vier Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen genauso viele Menschen ohne Arbeit wie im Vormat.. Die Quote blieb damit bei 3,7 Prozent.