Am Mittwoch, 14. März 2023, werden die Kunden vor verschlossenen Türen stehen. Der Bersenbrücker Apotheker Mattias Siemer beteiligt sich mit seinen Kollegen aus dem Osnabrücker Nordkreis an einer Protestaktion. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Infos für Kunden im Osnabrücker Nordkreis Den Apothekern reicht‘s - deshalb schließen sie ihre Apotheken am Mittwoch und | 12.06.2023, 12:28 Uhr Von Nina Strakeljahn Anika Becker | 12.06.2023, 12:28 Uhr

Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten, schlechte Finanzierung und zu viel Bürokratie: Die Apotheker in Deutschland fordern ein Umdenken der Politik. Deshalb schließen sie am Mittwoch, 14. Juni 2023, ihre Apotheken - auch im Osnabrücker Nordkreis. Was Kunden jetzt wissen müssen.