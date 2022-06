Großer Bahnhof für einen besonderen Zug: Eine Woche lang können sich Jugendliche und Erwachsene im Revolution Train über die Gefahren von Drogen informieren. FOTO: Isabel Athmer Anti-Drogen-Zug in Ankum eingetroffen Das traurige Schicksal hinter dem Revolution Train Von Isabel Athmer | 14.06.2022, 15:39 Uhr

Was für die Jugend der 1980er-Jahre „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” war, ist heute der Revolution Train: Mit 300 Tonnen Gewicht, 165 Metern Länge und sechs Wagons rollte der Anti-Drogen-Zug am Montagmorgen in den Ankumer Bahnhof ein. Nächste Woche wird er in Bramsche stehen. Entwickelt hat ihn der Tscheche Pavel Tuma - aus einem tragischen Anlass.