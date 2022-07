Test bestanden: Jan und Kathrin Lagemann (Zweriter und Dritte von links) sponserten dem Zeltlager ein neues Zelt. Ailyn Webering, Mara Westerfeld, und Lukas Hafer von der Lagerleitung bauten es probehalber in der Ankumer Kirchburg auf. FOTO: Zeltlager Ankum up-down up-down Ziel ist Hofolpe im Sauerland So viele wie noch nie: Ankumer Zeltlager mit Rekordbeteiligung Von Martin Schmitz | 17.07.2022, 08:58 Uhr

152 Kinder starten am Sonntag, 17. Juli 2022, ins Ankumer Zeltlager. So viele waren es noch nie. Doch die Zeltlagercrew hat in zwei Corona-Jahren gelernt, Herausforderungen zu meistern.