Spendenübergabe: Die Ehrenamtlichen von der Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern freuen sich über die 1000 Euro vom Ankumer Oktoberfestclub. Foto: Ankumer Oktoberfestclub up-down up-down Unterstützung für den Verein Ankumer Oktoberfestclub spendet 1000 Euro an die Gruppe Verwaister Eltern Osnabrücker Nordland Von noz.de | 07.05.2023, 10:57 Uhr

Der Ankumer Oktoberfestclub hat kürzlich seine 50. Spende in Höhe von 1000 Euro vergeben. Die Summe geht an den Verein „Verwaiste Eltern“. Was die Ehrenamtlichen mit dem Geld anschaffen wollen.