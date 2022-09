Spaß und Unterhaltung im Schatten der St.-Nikolaus-Kirche: Am Freitag beginnt die Kirmes in Ankum. Archivfoto: Thomas Oeverhaus up-down up-down Floh- und Antikmarkt am Montag Ankumer Kirmes startet schon am Freitag Von Thomas Oeverhaus | 08.09.2022, 07:58 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in Ankum am Wochenende wieder eine Herbstkirmes. Sie startet schon am Freitag, 9. September 2022, und endet Montag, 12. September 2022, mit einen Flohmarkt, auf dem Profi-Händler auch Kunsthandwerk und Antikes anbieten.