Riestes Christopher Cook (Vordergrund, in Weiß). FOTO: Rolf Kamper Nach dem 1:3 gegen Rieste Quitt Ankum will gegen Kalkriese 50-Punkte-Marke knacken Von Matthias Benz | 07.06.2022, 20:45 Uhr

Nach dem Derby ist vor dem Derby: In der Fußball-Bezirksliga kassierte der SV Quitt Ankum zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen den SC Rieste, will sich am Mittwoch, 8. Juni 2022, gegen den FC Kalkriese aber wieder steigern.