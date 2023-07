Beim Bratpfannenturnier des TV Ankums braucht es keinen Tennisschläger – gespielt wird mit einer haushaltsüblichen Pfanne. Foto: TV Ankum up-down up-down Event am 29. Juli 2023 Tennisverein Ankum veranstaltet sein 18. Bratpfannenturnier Von noz.de | 27.07.2023, 18:02 Uhr

Endlich wieder Bratpfannentennis: Das über die Grenzen Ankums hinaus bekannte Event geht am Samstag, 29. Juli 2023, ab 11 Uhr auf der Tennisanlage am Ankumer See in die 18. Runde.