Zu laut, zu nah am Naherholungsgebiet und zu viel Verkehr: All das stört Anwohner in Ankum an der geplanten Erweiterung des Gewerbeparks Schwedsberg. Vergangenen Freitag haben sich etwa 12 Ankumer zusammengeschlossen und ganz offiziell die Initiative „Lebenswertes Ankum – keine Großbrüterei im Naherholungsgebiet Kunkheide“ gegründet. Initiatoren der Bewegung sind Dieter Kantelberg und Gerhard Böckmann.

Hohes Verkehrsaufkommen auf vermeintlich ungeeigneter Straße

In einem Gespräch mit unserer Redaktion, macht Böckmann deutlich, was er und weitere Anwohner kritisieren. Er selbst wohnt an der Druchhorner Straße, die seiner Schilderung zufolge seit 2021 „immer mehr“ von Lkws als Zufahrt genutzt wird. „Der Verkehr hat sich verdoppelt.“

Seine Befürchtung ist, dass die Straße in Zukunft verstärkt von Schwerlasttransporten auf dem Weg zum angrenzenden Gebiet angefahren wird. Diese sei dafür jedoch nicht geeignet und viel zu schmal. Wenn sich zwei Lkws begegnen, müssten sie im Schritttempo aneinander vorbeifahren, berichtet Böckmann. Eine Verbreiterung der Straße halte er durch den Baumbestand am Straßenrand für nicht realistisch. „Die fahren die Straßen kaputt“, meint der Ankumer.

Dieses Schild rechts im Bild am Kreisel an der Lingener Straße in Ankum hält Gerhard Böckmann für missverständlich. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Überhaupt kritisiert er die Verkehrsführung für Schwerlasttransporte. Durch eine seiner Meinung nach irreführende Beschilderung am „zu klein gebauten“ Kreisel an der Lingener Straße, würden die Lkws durch das Dorf geleitet und so auf die Druchhorner Straße gelangen.

Gemeinde Ankum hält Kreisstraße für geeignet

Als Anwohner stört Böckmann sich am Verkehrslärm insgesamt. Schon im Frühjahr habe er dazu eine Unterschriftenaktion gestartet, an der sich ungefähr 200 Personen beteiligten. Eine weitere sei auch in Zukunft geplant. Die Initiatoren informieren Anwohner mit 500 Stück eines selbst erstellten und gedruckten Informationsblatt, das unserer Redaktion vorliegt, über den „Zwischenstand der Dinge“. Seine Kritik sieht der Initiator Böckmann durch die Ergebnisse einer anonymen Internetumfrage bestätigt. Zur Abstimmung gelangten etwa 100 Teilnehmende über einen QR-Code auf dem Informationsblatt.

Die Gemeinde sieht das anders. So teilt Bürgermeister Klaus Menke auf Anfrage mit: „Bei der Druchhorner Straße handelt es sich um eine Kreisstraße. Diese weist geeignete Ausbaustandards auf.“ Sowohl aus nördlicher Richtung, als auch von Osnabrück aus werde der Schwerlastverkehr bereits von nördlicher Richtung über die Druchhorner Straße zum Gewerbegebiet gelotst.

Auf der Kreisstraße Druchhorner Straße sollen die Lkws aus nördlicher Richtung zum Gewerbegebiet Schwedsberg anfahren. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An betreffendem Kreisverkehr sollen Lkws über die L74 (Loxtener Straße) geführt werden und „aus Richtung Norden über die Druchhorner Straße anfahren.“ Die Gemeinde sei bestrebt, mit den zuständigen Behörden eine „aussagekräftige Beschilderung“ abzustimmen. Ein Termin für die Verkehrsschau sei festgelegt. Das heißt, die Beschilderung könnte in Zukunft angepasst werden.

Großbrüterei von Lohmann Deutschland

Der hauptsächliche Punkt, mit dem sich die Initiative beschäftigt, betrifft die neue Gewerbefläche am Schwedsberg. Auf zwei Hektar der Fläche plant die Firma Lohmann Deutschland nach Angaben von Menke eine Brüterei zu errichten. Ein Neubau soll als Ersatz für die bestehende Brüterei im Wesentlichen auf nördlichen Flächen entstehen, die der Firma bereits gehören.

Dort stand zuvor ein Aufzuchtstall, der bereits abgerissen wurde. Diese zwei Hektar sind ein Teil der insgesamt 12,7 Hektar großen Fläche. „Daraus ergibt sich, dass im Plangebiet auch weitere Betriebe ansiedeln können“, so der Bürgermeister. „Dies ist aus Sicht der Gemeinde auch wünschenswert, da aktuell im Gemeindegebiet keine Gewerbeflächen für die anfragenden Gewerbetreibenden angeboten werden können.“

Gerhard Böckmann, einer der Initiatoren von „Lebenswertes Ankum – keine Großbrüterei im Naherholungsgebiet Kunkheide“, zeigt vor Ort, was die Initiative kritisiert. Wo zuvor Aufzuchtställe standen, soll eine neue Brüterei der Firma Lohmann Deutschland entstehen. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach Angaben von Böckmann habe die Firma Lohmann in einem von der Gemeinde organisierten Gespräch bestätigt, dass die neue Brüterei eine ähnliche Größe haben soll wie die der Brüterei der Firma Aviagen, in Hilbersdorf, die als „größte Brüterei Europas“ bezeichnet wird. Aviagen gehört genau wie Lohmann Deutschland zur Erich Wesjohann Gruppe.

Die Initiatoren machen sich zudem Sorgen über unter anderem Lärm- und Geruchsbelästigung. Das hat die Gemeinde bereits gutachterlich prüfen lassen. Eventuelle Empfehlungen zum Schutz anliegender Wohnhäuser seien berücksichtigt worden. „Die Fachgutachten kommen –vereinfacht ausgedrückt- zu dem Fazit, dass eine gewerbliche Entwicklung an dem Standort möglich ist.“ Ohne die Aufzuchtställe würden die Geruchsimmissionen sogar geringer werden.

In der Bauflächenbedarfsanalyse heißt es: „Langfristig besteht die Option einer nochmaligen Erweiterung des Gewerbestandortes nach Norden.“ Eine mögliche Erweiterung gen Norden müsse ausgeschlossen werden, fordert Gerhard Böckmann.

Laut Bürgermeister Menke sei eine nochmalige Erweiterung „mittelfristig nicht vorgesehen“. Weil der Bereich im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Osnabrück als Landschaftsschutzgebiet geführt wird, sei eine solche Erweiterung laut Gemeinde „aktuell nicht möglich und langfristig eher unwahrscheinlich.“

Auf den hinteren Feldern soll nach Bebauungsplan Nr. 68 der neue Teil des Gewerbegebiets entstehen. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Es sollen weitere Gewerbeflächen in Ankum ausgewiesen werden, heißt es auf die Frage, ob andere Standorte in Betracht gezogen wurden. Diese seien nördlich des Knörlpatts im Osten Ankums vorgesehen. Für die Initiatoren ein möglicher Alternativort für die Brüterei und das erweiterte Gewerbegebiet am Schwedsberg. Auch das Gebiet am Walsumer Esch würden sie als besser geeignet ansehen. „Die Brüterei ist da ganz falsch, die gehört eigentlich nach Rieste in den Niedersachsenpark.“

Erweitertes Gewerbegebiet grenzt an Erholungsgebiet Kunkheide

Die Initiatoren sehen das angrenzende Naherholungsgebiet „Kunkheide“ gefährdet. Es sei „das einzige fußläufig erreichbare“ in Ankum und von Joggern und Spaziergängern oft genutzt. Ein Waldlehrpfad sowie Wanderwege führen durch den Wald und im vergangenen Jahr wurde ein Waldkindergarten eingerichtet.

Das vertrage sich nach Ansichten der Initiative nicht mit Gewerbe. Die „Kunkheide“ werde zusätzlich durch das nordöstlich entstehende Übergabebauwerk der 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung „in die Mangel genommen.“ An dieser Stelle soll der Wechsel zu Erdverkabelung erfolgen. Gegen die Stromtrasse Conneforde über Cloppenburg nach Merzen/Neuenkirchen gibt es ebenfalls Widerstand.

„Wir verlieren was richtig Gutes in Ankum“, so Böckmann. Keine der Pläne hätten mit Erholung zu tun. Die Initiatoren fragen, wie das zum Image von Ankum als „Der Erholungsort“ passe. Für die Gemeinde besteht dabei kein Widerspruch: „Wie bisher auch, schließt eine maßvolle gewerbliche Entwicklung den Reiz unseres ‚staatlich anerkannten‘ Erholungsortes nicht aus.“

Der Eingang zum Waldlehrpfad Kunkheide. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Böckmann fragt sich, warum an der Stelle statt des Gewerbes kein Wohnbaugebiet angesiedelt wird. In seiner Antwort auf unsere entsprechende Anfrage verweist Bürgermeister Menke auf die Bauflächenbedarfsanalyse 2035: „Die Gemeinde Ankum ist bemüht, sowohl Wohnbau- als auch Gewerbeflächen für Interessenten vorzuhalten. (...) Das in Betracht stehende Gebiet eignet sich demnach für eine gewerbliche Entwicklung und es besteht Bedarf, sodass der Rat mit dem Bebauungsplan Nr. 68 eine Erweiterung des dort vorhandenen Gewerbegebietes Schwedsberg um ca. 12 Hektar inklusive öffentlicher Erschließungsflächen beschlossen hat.“

Umlegungsverfahren um die Grundstücke zu erwerben

Aktuell läuft parallel ein Umlegungsverfahren, um die benötigten Grundstücke in Privatbesitz für die Gewerbeflächen zu sichern. Es „hat zum Ziel, einen gerechten und nachvollziehbaren Ausgleich privater und öffentlicher Interessen zu ermöglichen“, erläutert Menke. „Einen Teil der Flächen hat die Gemeinde Ankum erworben, um über die Vergabe an interessierte Firmen entscheiden zu können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Grundstücke in Privatbesitz verbleiben.“

Das Umlegungsverfahren steht ebenfalls in der Kritik. Einige Eigentümer hätten nicht verkaufen wollen, weiß Böckmann. Um so ein Verfahren einzuleiten, sei öffentliches Interesse notwendig. Dazu sagt der Ankumer: „Das passiert hier mit einer Sache, wo ich mich frage, wo ist das öffentliche Interesse?“

Dass zu den Pflichten der Kommunalpolitiker gehöre, die Gemeinde weiterzuentwickeln, sehen Böckmann und Dieter Kantelberg ein. „Aber bitte so, dass Bürger nicht zusätzlich belastet, zusätzlich gefährdet oder in ihren Rechten eingeschränkt werden.“

Die Initiatoren stellen so in ihrem Informationsblatt ihre Meinung klar dar: „Der Bebauungsplan Nr. 68 „Schwedsberg“ darf nicht vor einer klaren Verkehrsregelung auf der Druchhorner Straße, der Reduzierung des Schwerlastverkehrs und einer dem Verkehrsaufkommen angemessenen Erweiterung der Kreisstraße genehmigt werden.“ Ideal wäre, wenn die Erweiterung nicht stattfände.

Bis zum 25. September 2023 können bei der Gemeinde Stellungnahmen abgegeben werden. Die Initiative hat weitere Aktionen vor, welche das sind, wollen sie noch nicht verraten.