See- und Sporthotel steht auf „Shortlist" Ankum will Teamquartier bei der Euro 2024 werden Von Martin Schmitz | 04.11.2022, 11:45 Uhr

Knapp sechs Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, denkt man in Ankum schon an die Euro 2024. Die kleine Gemeinde im Landkreis Osnabrück hofft, Teil der Europameisterschaft in Deutschland zu sein: Denn im See- und Sporthotel Ankum könnte eine der 24 Mannschaften ihre Quartier beziehen.