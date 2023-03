Mit einer Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule Ankum startete die Dorfregion AnKe im Oktober 2021 . Foto: Anita Lennartz up-down up-down So geht es weiter mit der Dorfregion AnKe Ankum und Kettenkamp stellen Dorfentwicklungsplan vor Von Anita Lennartz | 20.03.2023, 16:24 Uhr

Im Frühjahr 2021 hat das Land Niedersachsen die Gemeinden Ankum und Kettenkamp in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Seitdem ist in beiden Orten viel passiert und der Dorfentwicklungsplan steht. Dieser Plan soll nun in einer öffentlichen Bürgerversammlung vorgestellt werden.