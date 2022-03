Der Quitt Ankum (hier Lars Engebrecht, links) bittet den SSC Dodesheide zum Tanz. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Bezirksliga-Fußball Sind Ankum, Kalkriese, Rieste und Berge trotz Heimrecht Außenseiter? Von Matthias Benz | 03.03.2022, 19:51 Uhr

In der Bezirksliga haben die vier Vereine aus dem Nordkreis an diesem Wochenende Heimrecht, aber die jeweiligen Gäste stehen allesamt in der Tabelle besser da. Wer kann die Punkte zu Hause verteidigen? Und: Darf der SC Rieste endlich mitspielen?