Von Beginn an war die Stimmung bei den Akteurinnen des Ankumer Frauenkarnevals super. Foto: Anita Lennartz up-down up-down Humorvolle Reise nach Mallorca Ankum Helau! Die schönsten Bilder vom Frauenkarneval Von Anita Lennartz | 06.02.2023, 09:15 Uhr

Endlich wieder Malle – endlich wieder da! So lautete das Motto des diesjährigen Karnevals der kfd Ankum. An drei Abenden wurde in der Festscheune von Lindenwirt Manni Zumberge gefeiert.