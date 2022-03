Bei dem Feuer, das am Samstagnachmittag in einem Holzschuppen ausgebrochen war, wurde niemand verletzt. FOTO: Freiwillige Feuerwehr Ankum/Patrick Siebrecht 70 Feuerwehrleute im Einsatz Ankum: Feuer in Holzschuppen durch Gasbrenner ausgelöst Von Patrick Siebrecht/noz.de | 19.03.2022, 16:17 Uhr | Update vor 35 Min.

Am Samstagnachmittag ist in einem Anbau eines Wohnhauses im Ankumer „Hopfenweg“, in dem neben zahlreicher Gartengeräte auch Kaminholz gelagert wurde, ein Feuer ausgebrochen. Offenbar hatte ein Anwohner Unkraut mit einem Gasbrenner entfernt.