Auf gutes Wetter hoffen die Veranstalter, gute Laune bringen die Kids mit. FOTO: Samtgemeinde up-down up-down Am letzten Schultag Beachparty in Bersenbrücker Freibad Von PM. | 23.06.2013, 10:58 Uhr

Ein nasser Start in die Sommerferien am letzten Schultag ist ein Muss für die Schüler in Klar hoffen dabei alle auf Sonnenschein. Und dann auf zum Freibad, zur Beachparty 2013.