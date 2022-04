Patrick Schwarz (weißes Trikot) erzielte das 1:0 für den FC Kalkriese. FOTO: Rolf Kamper Nordkreis-Duelle in der Bezirksliga Großes Derby-Wochenende in Rieste und Kalkriese und | 22.04.2022, 06:43 Uhr Von Sascha Knapek Matthias Benz | 22.04.2022, 06:43 Uhr

Der FC Kalkriese hat mit einem Sieg gegen Eintracht Rulle in die Erfolgsspur zurückgefunden – rechtzeitig vor dem Derby gegen den TuS Berge. Am Sonntag, 24. April 2022, treffen außerdem der SC Rieste und Quitt Ankum in der Bezirksliga aufeinander.