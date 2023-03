Seit 50 Jahren ist Alfred Feldker bei Wurst Stahlbau und hat es vom Gesellen bis in die Geschäftsführung geschafft. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Bersenbrücker Unternehmen 50 Jahre im Betrieb: Warum es zwischen Alfred Feldker und Wurst Stahlbau einfach passt Von Nina Strakeljahn | 04.03.2023, 08:34 Uhr

50 Jahre zu arbeiten und das in einer Firma, das ist schon selten. Alfred Feldker hat in diesen 50 Jahren aber nicht nur die Höhen und Tiefen von Wurst Stahlbau in Bersenbrück mitgemacht, er hat es auch vom Gesellen bis in die Geschäftsführung geschafft. Eine besondere Karriere.