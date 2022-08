Pastor Johannes Beisel (links), Pfarrer Jan Witte (r.) und Bürgermeisterin Agnes Droste ehrten das besondere Engagement von Josef Schomaker (2. v. l.) beim Tag des Ehrenamts in Alfhausen. FOTO: Lena Weimer up-down up-down Auszeichnung beim Tag des Ehrenamts Josef Schomaker ist in Alfhausen „kein Schnacker, sondern ein Macher“ Von Lena Weimer | 21.08.2022, 14:32 Uhr

Die politische und kirchlichen Gemeinden in Alfhausen haben sich beim Tag des Ehrenamts bei ihren Mitbürgern bedankt, die sich in Vereinen oder als Einzelpersonen für das gesellschaftliche, kulturelle oder sportliche Leben in ihrem Heimatort engagieren. Als besonders verdienten Bürger zeichnete Bürgermeisterin Agnes Droste Josef Schomaker aus.