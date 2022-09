Rudi Gosmann, Tobias Greve und Hermann Wörtmann (von links) freuen sich schon auf die zukünftigen Kochevents in den neuen Räumen der Markthalle. Foto: Margarete Hartbecke up-down up-down Eröffnung am 30. September Markthalle Alfhausen startet Verkauf in neuen Räumen Von Margarete Hartbecke | 30.09.2022, 06:12 Uhr

An Freitag, 30. September 2022, um 15 Uhr können Kunden erstmals die neuen Räume der Markthalle „Alfhauser Dorf (er)leben“ bestaunen. Dann startet der Verkauf in dem umgebauten ehemaligen Gemeindebüro in der Alten Schulstraße 5.