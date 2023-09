Initiatorin des Klimacafés ist Juliane Daneil. Sie hatte bereits im März dieses Jahres den ersten Klimastreik in Gehrde organisiert. Damals waren rund 40 Personen gekommen, manche vielleicht aus Neugier. Mit Plakaten und Megafon machten die Demonstrierenden, allen voran Juliane Daneil, darauf aufmerksam, dass mit Klimaschutzmaßnahmen nicht gewartet werden kann, denn: „Tomorrow is too late – Morgen ist es zu spät“, so das damalige Motto.

Juliane Daneil ist Mutter von drei kleinen Kindern. Kritik an der von ihr organisierten Demonstration gab es auch. Jemand hatte kommentiert, dass sich die Menschen in Gehrde mit richtigen Problemen auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel der Frage, wie man Heizung und Strom bezahlen solle.

„Der Klimawandel betrifft alle Menschen auf der Erde und macht vor Gehrde nicht halt.“ Juliane Daneil Initiatorin des Klimacafés

„Natürlich sind das echte Probleme, aber die Änderung unseres Klimas ist es eben auch“, hält Juliane Daniel dagegen. „Der Klimawandel betrifft alle Menschen auf der Erde und macht vor Gehrde nicht halt.“ Sie befürchtet bei einem „business-as-usual“, dass es für uns kein Happy-End gibt.

Wenn das Klima kippt, ist alles zu spät

Juliane Daneil weiß, wovon sie spricht. Als Umweltingenieurin hat sie sich im Studium viel mit den sogenannten Kipppunkten befasst. Sind die einmal erreicht, wird der Klimawandel eine Dynamik entwickeln, die nicht mehr aufzuhalten ist. „Im Studium war es das erste Mal, dass ich gedacht habe: Das betrifft uns!“

Die Demonstration im März war der Start für das Klimacafé in Gehrde, einen Treffpunkt für Menschen, die sich für Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz einsetzen und andere Menschen dafür begeistern wollen.

Klimacafé ein wichtiger Ort zum Austausch

Mit im Boot ist neben Juliane Daneil auch Susanne Pohl, Mutter von zwei Kindern. Für die Aktion am Freitag unterstützt sie das Klimacafé mit der grafischen Gestaltung eines Flyers, Plakaten und Infotafeln. Ihre Motivation, beim Klimacafé mitzumachen: „Es ist unglaublich wichtig, dass sich die Menschen vernetzen und austauschen können. Dafür ist das Klimacafé genau richtig.“ Zudem sei es wichtig, endlich in Aktion zu kommen. Sie engagiere sich der Kinder wegen.

Ähnlich sieht es auch Siegfried Ludger, der inzwischen siebenfacher Großvater ist. Er sorgt sich um die kommenden Generationen. Als Mitarbeiter im Dorftreff Gehrda freut er sich, dass der Dorftreff auch für diese Gruppe als Treffpunkt genutzt werden kann. Dem Ehepaar Marie und Simon Fleer, ebenfalls im Klimacafé aktiv, ist ein nachhaltiger Lebensstil schon immer wichtig gewesen, die Teilnahme deshalb fast eine Selbstverständlichkeit.

Seit der Gründung des Klimacafés hat es im Dorftreff Gehrda verschiedene Treffen gegeben, bei denen sich die Gruppe austauscht. Dabei sprechen die Akteure über ganz alltägliche Dinge: Wie kann man vegetarische oder vegane Ernährung umsetzen? Wie kann man mit Leugnern des Klimawandels reden und wie kann man Menschen, die der Ansicht sind, dass man sowieso nichts tun kann, vom Gegenteil überzeugen?

Zu Gast war auch schon die Klimaschutzmanagerin der Samtgemeinde Bersenbrück, Tanja Kalmlage, die über die größten Stellschrauben von Kommunen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sprach.

Mit der Veranstaltung am Freitag wollen die Akteure des Klimacafés auf ihre Initiative aufmerksam machen. Sie hoffen, dass mehr Menschen den Weg ins Klimacafé finden.

Spiele, Infos und veganen Kuchen

Am Aktionstag hat die Gruppe einiges geplant. In der Aula der Grundschule wird es für Kinder Spielangebote geben. Dazu gibt es Infotafeln, die über wichtige Aspekte des Klimawandels und des Klimaschutzes informieren sollen. Außerdem ist eine Bücherecke zu Umweltthemen geplant. Und um zu zeigen, dass veganes Essen gut schmecken kann, gibt es ein Kuchenbüffet mit veganem Kuchen.

Die Aktion des Klimacafés findet am Freitag, 15. September 2023, von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Grundschule in Gehrde statt.