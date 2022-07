Im Emsland ist einem Stall die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. (Symbolfoto) FOTO: Marijan Murat/dpa up-down up-down Nach Ausbruch im Emsland Afrikanische Schweinepest: Bestürzung, aber keine Panik im Osnabrücker Nordkreis und | 04.07.2022, 19:42 Uhr Von Nina Strakeljahn Mirko Nordmann | 04.07.2022, 19:42 Uhr

Das Emsland grenzt direkt an den Osnabrücker Nordkreis und auch Emsbüren, wo in einem Stall die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen, ist nicht weit weg. Was das für die Schweinehalter bedeutet, erklärt Johannes Schürbrock, Kreislandwirt und Vorsitzender des Kreisverbands Bersenbrück des Osnabrücker Landvolks