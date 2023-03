In Gehrde wird um Glasfaser-Anschlüsse gestritten. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Westconnect: Kein nachträgliches Entgelt Ärger um Glasfaser-Hausanschlüsse in Gehrde Von Martin Schmitz | 19.03.2023, 12:04 Uhr

Sind die Glasfaser-Hausanschlüsse in Gehrde und Fürstenau doch nicht ganz so kostenlos, wie das Unternehmen Westconnect versprochen hat? In Gehrde sorgte das Kleingedruckte für Ärger.