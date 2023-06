Für ihre Leistungen erhielten sieben Schüler eine Auszeichnung. Foto: Franz Buitmann up-down up-down Feierstunde an der Oberschule Abschlusszeugnisse für 81 Absolventen der von–Ravensberg-Schule Bersenbrück Von Martin Schmitz | 24.06.2023, 08:22 Uhr

81 Schüler verließen am Freitag die von Ravensberg-Schule Bersenbrück. In einer Feierstunde in der Aula der Bersenbrücker Oberschule erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse überreicht.