Für Winter, den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, bedeutete diese Art des sozialen Engagements eine klare gesellschaftliche Verpflichtung. „Ich hatte selber das Glück, 49 Jahre lang im Beruf erfolgreich zu sein“, sagte der ehemalige Bankdirektor zu seinem 17-jährigen Engagement. Mehr noch: Er war 1996 Ideengeber und Gründungsmitglied und für viele Jahre ein gutes Gespann mit dem langjährigen Vorsitzenden Reinhold Coenen, daran erinnerte die Vorsitzende Renate Hülsmann beim Abschied.

Winter hatte bei der Gründung 40000 Euro über die Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken in die Vereinskasse gebracht. „Sie haben sich immer mit Feuer und Flamme für die Unterbringung von Jugendlichen in Ausbildungsplätze engagiert“, bescheinigte ihm die Vorsitzende.

Rund 150 junge Menschen konnten seit der Vereinsgründung so in Ausbildungsverhältnisse vermittelt werden. Viele von ihnen wurden und werden nach bestandener Abschlussprüfung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Zum einen werden die Jugendlichen vor und während ihrer Berufsausbildung gefördert, etwa durch gezielte Orientierungs- oder Sprachkurse. Zum anderen spricht der VAB – zu dessen mehr als 60 Mitgliedern etwa auch die Nordkreiskommunen gehören – Unternehmen und Firmen in der Region an, damit diese zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Deshalb steht der VAB in ständigem Kontakt mit Betrieben und Institutionen, um rasch helfen und vermitteln zu können. Die finanzielle Hilfe für die Jugendlichen leistet der Verein aus seinen Mitgliedsbeiträgen und aus Spenden.

Für Klemens Winter wählten die Vereinsmitglieder bei ihrer Jahresversammlung im Bersenbrücker Rathaus dieser Tage Thomas Kohne, Leiter der Berufsbildenden Schulen, zum stellvertretenden Vorsitzenden.