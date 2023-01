Mit Krone und Stern und in schicken Gewändern zogen die Sternsinger am Sonntag durch Bersenbrück, Gehrde und die umliegenden Bauerschaften. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Spenden und Süßigkeiten gesammelt Sternsinger verteilten Segen in Bersenbrück und Gehrde Von Reinhard Rehkamp | 10.01.2023, 16:29 Uhr

Am vergangenen Sonntag machten sich auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen viele Kinder als Sternsingern auf den Weg, um den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu überbringen und für das Kindermissionswerk „Sternsinger“ zu sammeln. In Bersenbrück waren sogar Erwachsene dabei.