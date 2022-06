Berüchtigt bei Gegnern und Gastgebern: Auf Böhmanns Wiese sorgten Kuhfladen für so manch ungewollten Ausrutscher. FOTO: Georg Geers (Repro) Fußball für ein halbes Pfund Butter geliehen Fortuna Eggermühlen feiert 75-jähriges Bestehen Von Georg Geers | 22.06.2022, 14:53 Uhr

Am 25. Juni 2022 feiert der SV Fortuna Eggermühlen sein 75-jähriges Bestehen mit einem Festabend, Gottesdienst und einer zünftigen Party im Sternbuschstadion. Die erste Erfolge feierten die Fußballer aus Eggermühlen aber an anderer Stätte, wie ein Blick in die Historie beweist.