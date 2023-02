Im vergangenen Jahr wurden die Siegerprojekte des Programms „#pro4YOUth“ auf der Bersenbrücker Kirmes geehrt. Das ist auch für die Neuauflage in 2023 geplant. Archivfoto: Björn Thienenkamp up-down up-down Tolle Projekte gesucht 7000 Euro für Jugendprojekte in der Samtgemeinde Bersenbrück Von noz.de | 01.02.2023, 15:58 Uhr

„#pro4YOUth“ heißt das Jugendförderprogramm der Partnerschaft für Demokratie, durch das im Jahr 2023 insgesamt 7000 Euro für Projekte für die Jugend in den sieben Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück verteilt werden. Erste Infos dazu gibt es in einer Online-Konferenz am 2. Februar.