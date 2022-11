Um Chemieunfälle drehte sich eine Feuerwehrübung im Niedersachensenpark. Foto: Holger Schulze up-down up-down Freiwillige opferten fast einen Tag 70 Feuerwehrleute übten für Chemieunfälle im Niedersachsenpark Von Holger Schulze | 12.11.2022, 15:28 Uhr

Die Feuerwehren im Osnabrücker Land sind auf Unfälle mit giftigen Stoffen gut vorbereitet. Dies zeigte eine große Übung in Niedersachsenpark in Rieste am Samstag.