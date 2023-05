Laurenz Wessel (in Weiß) erzielte das Siegtor für den SC Rieste. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Schützenhilfe für Fürstenau SC Rieste schickt Raspo Osnabrück in Richtung Kreisliga Von Matthias Benz | 22.05.2023, 16:50 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems V hat der SC Rieste unterstrichen, dass er sich trotz des Abstiegs erhobenen Hauptes verabschieden will: Dem Tabellennachbarn Rasensport Osnabrück verwehrte der SCR am Sonntag in einem wilden Spiel wertvolle Punkte.