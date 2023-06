Mit einer Fahrraddemo durch Bersenbrück forderten Schüler mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Foto: Martin Schnitz up-down up-down Mehr Sicherheit für Kinder 600 Schüler ziehen bei Fahrraddemo Kidical Mass durch Bersenbrück Von Martin Schmitz | 30.06.2023, 18:47 Uhr

Am Schluss könnten es an die 600 Schüler und ein paar Erwachsene gewesen sein, die an der Fahrraddemo am Freitagvormittag in Bersenbrück teilnahmen. Für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr machten sie sich auf dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Weg.