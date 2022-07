Wie hier Franz Brinkmann, Pfarrer Franz Mecklenfeld und Klaus-Heinrich Rahe (von links) beim Ehemaligentreffen zum 40. Zeltlager im Jahr 2012 wollen die Ehemaligen auch zum aktuellen Jubiläum Erinnerungen austauschen. FOTO: Reinhard Rehkamp up-down up-down Mädchenzelte mit einem Band gesichert 50 Jahre Zeltlager der katholischen Jugend Bersenbrück Von Reinhard Rehkamp | 15.07.2022, 13:25 Uhr

Am Donnerstag machten sich Kinder und Jugendliche auf den Weg nach Dörpen ins 50. Sommerlager der katholischen Jugend St. Vincentius Bersenbrück. Nach ihrer Rückkehr wollen die Ehemaligen in Talge Erinnerungen an alte Lagerzeiten aufleben lassen.